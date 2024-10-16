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Malatya depremine canlı yayında yakalandılar

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme televizyonda canlı yayında olan spikerin zor anları yansıdı.

Malatya depremine canlı yayında yakalandılar
Ekleme: 16.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:25 / Editör: Atilla Özbir
Malatya depremine canlı yayında yakalandılar
6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er Tv canlı yayınında deprem anları saniye saniye kaydedildi.

Yayında depreme yakalanan haber spikerinin zor anları kameralara yansıdı.

Malatya depremine canlı yayında yakalandılar