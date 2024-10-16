YouTube, Premium sınırını kaldırdı! Yeni özellikler herkese açık

Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube​, yeni özelliklerini tüm kullanıcılarına açtı. Daha önce sadece Premium abonelerine özel olan bazı yenilikler artık ücretsiz kullanıcılar için de erişilebilir hale geldi. Bunlar arasında mini oynatıcı, uyku zamanlayıcısı, iş birliğine dayalı çalma listeleri gibi farklı kolaylıklar bulunuyor.Yeni YouTube özellikleri arasında ilk dikkat çeken işlev, güncellenmiş bir tasarıma sahip mini oynatıcı oldu.Eskiden video izlerken uygulamada gezinildiğinde video ekranı küçülüyor ve kullanışsız hale geliyordu. Ancak YouTube'un yeni mini oynatıcısı, resim içinde resim (PiP) moduna benzer bir şekilde çalışarak ekranı daha büyük ve taşınabilir hale getiriyor. Bu mini oynatıcı üzerinden videoyu duraklatma, oynatma ve ileri-geri sarma gibi temel kontroller de sağlanabiliyor.Google uzun süre önce YouTube Premium abonelerine özel olarak sunduğu uyku zamanlayıcısını da herkese açtı. Artık belirlemiş olduğunuz bir süre sonunda videolar otomatik olarak duracak. Özellikle video izlerken uyuyakalanlar veya sınırlı bir süre video izlemek isteyenler için bu fonksiyon, büyük bir kolaylık sunacak.YouTube'un en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise iş birliğine dayalı çalma listeleri. Artık çalma listelerinize başka kullanıcıları da davet edebileceksiniz ve birlikte içerik oluşturabileceksiniz. Oluşturulan listelere cihazınızdaki özel küçük resimleri ekleyebileceğiniz gibi yapay zekadan destek alarak yeni bir fotoğraf üretebileceksiniz.YouTube, kullanıcıların içerik üreticileri desteklerken kendilerini daha iyi ifade edebileceği rozetler sundu. İzleyiciler, bir kanalın ilk katıl üyelerinden biri olmanın yanı sıra 'tüm videolara yorum atan', 'belirli bir sanatçının en iyi dinleyicisi' gibi rozetlere sahip olabilecek.YouTube, video hızı ayarlama özelliğinde de yenilik yaptı. Oynatma hızı artık daha esnek bir kaydırıcı ile kontrol edilebiliyor.YouTube ayrıca çalma listelerindeki videolara oy verme yeteneğini de tanıttı. Böylece siz ve arkadaşlarınız herhangi bir listenin içeriğine anında tepki verebileceksiniz.