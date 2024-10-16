Milyonlarca kişi kullanıyor! Windows 10 dönemi bitiyor

Microsoft​, 2015 yılında tanıttığı popüler işletim sistemi Windows 10'a veda etmeye hazırlanıyor. Windows 10'un destek​ süresi, 14 Ekim 2025'te sona erecek. Bu tarih, milyonlarca Windows 10​ kullanıcısı için önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Peki, destek sona erdiğinde kullanıcılar hangi seçeneklere sahip olacak?Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandırmasıyla birlikte, işletim sistemi için güvenlik güncellemeleri, hata düzeltmeleri veya yeni özellikler yayınlamayacak. Bu durum, Windows 10 kullanıcılarını güvenlik açıklarına ve olası siber saldırılara karşı savunmasız hale getirebilir. Kullanıcılar, güncellemelerin sona ermesiyle birlikte daha fazla risk altında kalacak.Microsoft, Windows 10 için son güncellemelerin 22H2 sürümü olacağını ve son tarihe kadar aylık güncellemelerin devam edeceğini belirtti. Ancak bu güncellemelerin ardında hiçbir yeni özellik veya güvenlik iyileştirmesi olmayacak.Kullanıcıların en kolay seçeneği Windows 11'e geçmek gibi görünse de, Windows 11'in daha katı sistem gereksinimleri nedeniyle tüm cihazlar bu yükseltme için uygun olmayabilir. Kullanıcılar, cihazlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için Microsoft'un PC Health Check uygulamasını kullanabilir.Eğer cihazınız uyumlu değilse, geçici çözümler mevcut. Ancak bu çözümler ileride sorunlara yol açabilir. Microsoft'un Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri programı veya 0Patch gibi üçüncü taraf hizmetlerle Windows 10 desteğini ücretli olarak uzatmak da bir seçenek. Ancak bu, ek maliyetler getirebilir ve tüm güvenlik açıklarını kapsamayabilir.Eğer Windows 11'e geçmek istemiyorsanız, Linux veya ChromeOS Flex gibi alternatif işletim sistemlerine geçiş yapabilirsiniz. Bu seçenek, öğrenme eğrisi ve uyumluluk sorunları gibi zorluklar içerebilir; ancak uzun vadede daha sürdürülebilir bir çözüm olabilir.En riskli seçenek olarak, hiçbir şey yapmamayı seçebilir ve Windows 10 kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu, bilgisayarınızı güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakır. Sonuç olarak, kullanıcıların bu geçiş sürecinde dikkatli adımlar atması büyük önem taşıyor.