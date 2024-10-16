Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

AFAD verilerine göre, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.Vali Yavuz, 'Süratle saha çalışmalarına başlandı. Olumsuz bir tespit bulunmadı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın panik olmaması yönünde gerekli uyarılar yapılıyor. Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok' ifadelerini kullandı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da A Haber canlı yayınına bağlanarak, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini ifade etti. Şerifoğulları, 'Herhangi bir yıkım söz konusu değil. Şiddetli bir depremdi. Elazığ şiddetli bir şekilde hissetti, AFAD'dayız. Bir kez daha tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum.' dedi.