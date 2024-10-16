İstanbul'da sis engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı. Peki, hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

İstanbul'da Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında sis etkili oldu.TEM Otoyolu Kavacık ile Kağıthane mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.Kent geneli trafik yoğunluğu İBB Trafik uygulamasına göre saat 07.50 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.Elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferlerin gerçekleştirilemediği açıklandı.Sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.