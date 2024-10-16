Bakan Yerlikaya duyurdu! 5018 sosyal medya hesabında...
Bakan Yerlikaya 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin Siber suçlarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca suç unsuru tespit edilen paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğunu belirtti.