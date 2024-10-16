Bakan Yerlikaya duyurdu! 5018 sosyal medya hesabında...

Güvenlik güçlerinin Siber suçlarla mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya​ hesabındaki paylaşımlarda suç​ unsuru tespit ettiğini duyurdu.Bakan​ Yerlikaya paylaşımında "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca suç unsuru tespit edilen paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğunu belirtti.