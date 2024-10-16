Naci Görür’den Malatya depremi sonrası açıklama: Muhtemelen bugün olan deprem…

16 Ekim 2024 Çarşamba günü 10:46'da Malatya (Kale) merkezli 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprem Malatya Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu. Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar korku ve endişe ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini mercek altına aldı. Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz yıl 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarda gündeme gelmişti. Naci Görür bugün meydana gelen Malatya depremi ile son derece önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de sarsıntıları hissedilen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Prof. Dr Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımla 6 Şubat depremini hatırlatırken, Görür bugün meydana gelen depreme ilişkin çarpıcı tespitlere değindi.Büyüklük:5.9 (Mw)Yer:Kale (Malatya)Tarih:2024-10-16Saat:10:46:31 TSİEnlem:38.36583 NBoylam:38.79611 EDerinlik:10.07 kmMalatya'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilişkin X hesabı üzerinden 'Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok' şeklinde açıklamalarda bulundu.Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok pic.twitter.com/fRCwuA6BseElazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gece saat 00.05'te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Görür, depremin Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde meydana geldiğini belirtmiş ve Sivrice Gölü'ne yakın noktadaki bu depremin, 6 Şubat 2023'teki Maraş depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıktığını ifade etmişti.