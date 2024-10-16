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Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Bakan Kurum: Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Ekleme: 16.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:59 / Editör: Atilla Özbir
Bakan Kurum'dan deprem açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya depremiyle ilgili, 'Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' açıklamasını yaptı.