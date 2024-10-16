Abdulkadir Uraloğlu: Dolandırıcılığı önlemeye yönelik 61 bin alan adı bloke edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.Siber güvenlik noktasında yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik oranına çok önem verdiklerini, bu kapsamda birçok uygulama geliştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, siber devriyelerle birçok zararlı yazılımın da engellendiğine vurgu yaptı.7 saat içinde Türkiye'deki yaklaşık 838 bin 112 web sitesinin zafiyetlere karşı taramasının yapılabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, kısa adıyla USOM eliyle yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleriyle siber tehditlere karşı mücadele halindeyiz. Kritik sektörlerde Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri, kısa adıyla SOME ile kurumlar bünyesinde kurumsal SOME'ler kurarak teknik seviyede ulusal siber güvenliğimize ilişkin organizasyonun şekillenmesini sağladık.USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 304 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 873 siber güvenlik uzmanı ülkemizin sanal-siber sınırlarını koruyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplam 97 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek, altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Ayrıca USOM tarafından 2024 yılında toplam 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağladık.Yerli ve milli vurgusu yapan Bakan Uraloğlu, şu sözleri sarf etti:USOM'da tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 'Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule' gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Kritik kamu kurumları ile kritik altyapılar olmak üzere ülkemizin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetlerini ise Kasırga projesi ile gerçekleştiriyoruz.Toplamda 131 farklı 'Kasırga' taramasında 284 adet farklı portun servis ve zafiyet taraması haftalık olarak USOM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu taramalarda 894 farklı zafiyet tasarımı kullanılmaktadır. Ayrıca USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki yaklaşık 838 bin 112 adet kritik kapsamda bulunan web sitesinin zafiyetlere karşı taraması yapılabilmektedir. Atmaca projesi ile de yüzlerce zafiyete ait risk engellenmektedir.Yaklaşık 17 milyon IP adresinin düzenli olarak taramasının yapıldığına dikkati çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ayrıca, USOM tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile toplam 61 bin 293 adet alan adının vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Toplam 402 bin 979 adet zararlı internet adresine son bir haftada 165.62 milyon erişim engellenmiştir. Yine son bir haftada 2 bin 348 adet yani ağ saldırısı USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır" ifadesinde bulundu.Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Yusuf Tancan yaptığı konuşmada sınırların ortadan kalktığı bir dünyaya doğru ilerlendiğini belirterek, şu ifadelerde bulundu:Dünya genelindeki tehdit aktörleri siber casusluk ve siber terör gibi faaliyetlerle siber uzayda yerini almakta, coğrafi sınırlardan bağımsız bir şekilde hem siber ortam hem de fiziksel ortama yönelik tehditler oluşturabilmekte.Geçmişte merak, eğlence veya şöhret amacıyla yapılan faaliyetlerin günümüzde devletler düzeyinde bir suç endüstrisine dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Siber güvenlik dünyası hibrit savaş çağına adım atmış durumda. Artık füzeler fırlatılmadan, tanklar sınır ötesine geçmeden önce hedefli siber saldırılar yapılıyor. Korku, panik ve kaos oluşturmak amacıyla kritik alt yapılar hedef alınıyor.Ayrıca, verilerin artık Türkiye'de depolanması gerektiğine dikkati çeken Binali Yıldırım ise şu sözleri sarf etti:Çünkü siz basit bir arama motorundan girip bir bilgi alacaksınız, o sırada ya Hollanda'ya ya Bulgaristan'a gidiyorsunuz. O sırada size oltayı takıyorlar ve bilginizi oradan çekip, daha sonra zarar verebiliyorlar.Bu da aslında bakanlığımızın öncelikli stratejilerinden biri olmalı. Burada niye dışarı gitmiş veri merkezleri? Saklaması daha ucuz olduğu için.Bilginin çalınması, onun vereceği zararı işin içerisine kattığınızda o saklamadan alacağınız paranın hiçbir kıymeti yok. Onun için mutlaka verilerimizi kendi sınırlarımız içerisinde tutmamız lazım.