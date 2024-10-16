İsrail basınında Türkiye için alçak operasyon! Siyonistlerin yeni oyunu: Hamas bahanesiyle açık hedef gösterdiler!

Tüm Orta Doğu, İsrail'in kan ve işgal arzusu üzerine büyük bir saldırı odağı haline geldi. Filistin topraklarını ele geçirmek için Hamas bahanesiyle Gazze işgalini başlatan ve Yüzbinlerce sivili katledip vatanlarından eden İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a karşı da saldırılara başladı. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle başlattığı saldırıları genişleten İsrail ordusu, başkent Beyrut olmak üzere ülkeyi kana bulayarak hedef haline getirdi.İran ve Suriye'ye de saldırılar düzenleyerek tüm bölge üzerinde açık açık Siyonist planını uygulamaya sokmaya çalışan İsrail, bu kez Türkiye için alçak bir algı operasyonuna imza attı.Gazze işgalinin başlamasının ardından İsrail'in işgali meşrulaştırmak için sık sık kullandığı 'Vadedilmiş Topraklar' planındaki 'Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede' hak iddia eden Siyonistlerin işgal planında, Türkiye'nin güney kesimi ve Kıbrıs adası da yer alıyordu.İsrail katliamına karşı ilk günden bu yana karşı duran Türkiye için harekete geçen İsrail basını, skandal bir manşete imza attı.Ülkenin en büyük gazetelerinden Jerusalem Post, 'Tel Aviv'de Ağustos ayında gerçekleşen intihar saldırısının arkasında Hamas'ın Türkiye yapılanması var' manşetine imza attı.İsrail gazetesi haberde, '18 Ağustos Pazar günü gerçekleşen intihar saldırısı girişimi, Hamas'ın Türkiye'deki karargahının talimatıyla gerçekleştirildi. Nablus bölgesindeki Hamas yapılanmasının düzenlediği intihar girişimi, Tel Aviv tarafından engellenmişti. Söz konusu saldırı planının arkasında ise Türkiye'deki Hamas karargahı olduğu belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.İsrail gazetesindeki bu alçak haber, Siyonist İsrail'in Türkiye'ye karşı başlatmaya çalıştığı iğrenç operasyonu da gözler önüne serdi.AK Parti Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün Birleşmiş Milletler üyesi olup da resmi sınırları halen netleşmemiş tek devlet, adı devlet İsrail'dir. Bu gerçeği 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1947 yılından bu yana İsrail'in değişen haritasını göstererek İsrail'in sınırları neresidir diye tüm dünyaya sormuştum. Aradan geçen zaman zarfında bu sorunun cevabını veren çıkmadı. İsrailli yöneticiler bırakın cevap vermeyi, Gazze soykırımı ile birlikte yeni haritalar paylaşmayı sürdürdüler. Fakat biz bu haritaları göstermeye devam edeceğiz. Bununla kalmayıp, Gazze'yi işgalle yetinmeyeceklerini Lübnan'a saldırarak ne yaptılar, gösterdiler.Netanyahu'nun kabine üyeleri asıl gayelerinin ne olduğunu, gözlerini nerelere diktiklerini, işgal politikalarını nereye kadar uzatmak istediklerini yaptıkları her yeni açıklamayla deşifre ediyorlar. Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu, kimi şahsiyetler varsa da, biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.