Uzman isimler aylar öncesinden uyarmıştı: Diri fay hattı haritası tekrardan gündeme geldi

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,9 olarak duyuruldu. Deprem yerin 10,7 km derinliğinde gerçekleşti.Bunun ardından tekrardan akıllara Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın uyarısı geldi.Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti.'1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır.'Prof. Dr. Naci Görür de uyarmıştıDaha önce Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, 'dikkatli olunmalı' uyarısında bulunmuştu. Görür, 'Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır' ifadelerini kullanmıştı.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini güncelliyor. 'Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede' soruları son deprem listesiyle yanıt buluyor.3 BİN YILDIR KIRILMADIMalatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuy Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, 'Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor.' açıklamasını yapmıştı.Sözbilir, 'Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor. ' demişti.SÜRGÜ FAYI, MALATYA FAYI NEDİR?Malatya fayı, Sürgü fayı olarak da biliniyor. Malatya fayı, toplamda 220 kilometrelik bir fay. Malatya'nın batısından geçen fay yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda. Sürgü'den başlıyor Kemaliye'ye kadar uzanıyor. Ovacık fayıyla birleşiyor ve toplam 220 kilometrelik bir fay hattı oluşturuyor. Malatya'nın içinden kısa faylar da var.Geçtiğimiz akşam saat 21.15'te meydana gelen, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler konunun uzmanlarına çevrildiUzun yıllardır Bingöl'de çalışmalar ve saha araştırmaları yapan Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Dr. Kenan Akbayram, büyük depremler beklediklerini söyledi.Yedisu fay zonunda uzun yıllardır deprem gerçekleşmediğini ve depremin zamanının geçtiğini belirten Akbayram, söz konusu bölgede her an deprem olabileceğini söyledi. Dr. Kenan Akbayram, şu ifadelere yer verdi:'Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı.Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem.Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz.Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var' dedi.SON DEPREM 3 FAY ZONUNUN KESİŞTİĞİ BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİ4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini belirten Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu söyledi. Dr. Akbayram, '18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz.Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor' diye konuştu.'ÇALIŞMALARIN İMAR PLANLARINA VE YENİ ŞEHİRCİLİK YAPISINA YANSIMASI GEREKİYOR'Dr. Akbayram açıklamasını şu şekilde tamamladı:'Bu hazırlık nasıl olur? Öncelikle zeminimizi mühendislik özelliklerini çok iyi tanımlamış olmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimiz çalışmalara biz mikro bölgeleme çalışmaları diyoruz. Bu çalışmaların yapılması gerekiyor.Biz Bingöl'de böyle bir çalışmayı TÜBİTAK desteğiyle yürütüyoruz. Bunun dışında da ilgili kurumların çalışmaları var. Bu çalışmaların yüksek kalitede yapılması gerekiyor ve bu yüksek kalitede yapılan çalışmaların sonuçlarının da imar planlarına ve yeni şehircilik yapısına yansıması gerekiyor.Bunun yanında bina risk çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yani muhtemel depremlerde hangi binaların yıkılabileceği önceden tespit edilmeli.'