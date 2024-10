100 adet KAAN siparişi verecekler! Suudi Arabistan F-35 macerasını tamamen kapattı!

BulgarianMilitary.com'da yer alan haberde, Suudi Arabistan 2020'de İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi ve onlar için bir anlaşma sağlamasının ardından F-35 savaş uçakları edinmeye ilgi duyduğunu belirtmişti.Ancak ABD hükümeti, güvenlik ve insan hakları konusundaki endişelerin yanı sıra İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü sürdürme arzusunu gerekçe göstererek Suudi Arabistan'ın F-35 talebini reddetti. O zamandan beri, Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda önemli bir ilerleme veya resmi bir anlaşma olmadı.Army Recognition'a göre, KAAN'ın potansiyel edinimi, Suudi Hava Kuvvetleri komutanı Turki bin Bandar Al Saud'un Türkiye ziyareti sırasında görüşüldü. Kendisi, bir heyetle birlikte Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Aselsan temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Suudi yetkililere KAAN'ın yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve beşinci nesil savaş uçağıyla ilgili olası stratejik iş birliği hakkında görüşmeleri başlattı.Suudi Arabistan KAAN savaş uçağını edinme konusunda ilerlerse, krallığın askeri yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirebilir. Beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı olarak tasarlanan KAAN, gelişmiş muharebe yetenekleri ve operasyonel esneklik sunuyor.Suudi askeri analisti Hassan Alakbar, 'KAAN, bölgedeki hava gücü dengesini değiştirebilir, özellikle de Batı yapımı ekipmanlara alternatif arayan Suudi Arabistan gibi ülkeler için.' dedi. Alakbar, böyle bir savaş uçağı edinmenin Suudi Arabistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmesi ve ABD'ye olan bağımlılığını azaltma çabaları için çok önemli olacağını sözlerine ekledi.KAAN'ın satın alınması Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkiyi de güçlendirecektir. Türk savunma sanayi uzmanı Metin Gürcan'a göre, 'Bu anlaşma sadece askeri bir sözleşmeden daha fazlası olabilir; Ankara ile Riyad arasında uzun vadeli bir iş birliğinin temelini atabilir. Ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve endüstriyel gelişim, ortaklığın temel alanları olacak.'Türkiye'nin savunma alanında küresel bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya çalıştığını ve böyle bir iş birliğinin Türk ekonomisine ve savunma ihracatına taze bir ivme kazandırabileceğini vurguladı. Suudi Arabistan için bu ortaklık, ekonomik çeşitlilik ve teknolojik ilerleme vizyonuyla örtüşüyor.Ancak, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiler böyle bir anlaşma nedeniyle gerginleşebilir. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden (CSIS) Amerikalı Orta Doğu uzmanı Anthony Cordesman, 'Suudi Arabistan Amerikan F-35'i yerine Türk KAAN'ı seçerse, bu Washington'a krallığın alternatif tedarikçilere yönelmeye istekli olduğuna dair açık bir mesaj gönderecektir. Bu, bölgedeki ABD etkisini azaltabilir.' dedi.Cordesman ayrıca, böyle bir hareketin geleneksel olarak Suudi Arabistan'ın başlıca silah tedarikçilerinden biri olan ABD savunma sanayisine zarar verebileceğini belirtti. Dahası, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri hakimiyetini ve stratejik nüfuzunu sürdürme çabalarını zayıflatabilir.Uluslararası uzmanlar, KAAN anlaşmasının ABD için de ekonomik etkileri olabileceğini belirtiyor. NATO'daki eski ABD büyükelçisi ve uluslararası güvenlik uzmanı Alexander Vershbow, 'F-35 sözleşmesini kaybetmek yalnızca ABD askeri sektörüne değil, aynı zamanda bölgedeki stratejik çıkarlarına da bir darbe olacaktır. Bu arada, Türkiye teknolojilerini Amerikan sistemlerine güvenilir bir alternatif olarak konumlandırarak bundan faydalanabilir.' dedi.Vershbow, Washington'ın bu değişimleri ele almanın bir yolunu bulamaması durumunda, bunun bölgede daha geniş jeopolitik yeniden yapılanmalara yol açabileceğini ve bunun da ABD'nin Orta Doğu'daki stratejik önemini azaltacağını vurguladı.ABD'nin KAAN'ın satın alınmasını engellemek için Suudi Arabistan'a F-35 için yeşil ışık yakabileceği bir senaryo hala mevcut.The Arms Trade: Power and Policy kitabının yazarı, askeri ticaret uzmanı Howard Stoddard, 'Washington, stratejik zemini kaybetme konusunda gerçek bir tehdit görürse Suudi Arabistan'a yönelik tutumunu yeniden gözden geçirebilir. F-35'i krallığa satmayı reddetmek, diğer ülkelerin Suudi Arabistan ile bağlarını güçlendirmesinin önünü açacaktır ki bu ABD'nin çıkarına olmayabilir.' diye açıkladıStoddard, ABD'nin F-35'i sağlaması durumunda bunun devam eden bir stratejik ittifak sinyali vereceğini, ancak bunun Washington'ın insan hakları ve diğer iç politikalar gibi konularda uzlaşmasını gerektireceğini de sözlerine ekledi.Suudi Arabistan için F-35'i satın almak, son teknoloji askeri teknolojiye erişim sağlayacaktır, ancak anlaşma Washington tarafından dayatılan siyasi koşullarla birlikte gelebilir. Alternatif olarak, KAAN yalnızca modern bir savaş platformu değil, aynı zamanda Türkiye ile endüstriyel iş birliği için daha esnek fırsatlar da sunmaktadır.Daha önce TF-X olarak bilinen KAAN, dünyanın önde gelen savaş uçaklarıyla rekabet edebilecek gelişmiş teknolojiler ve yetenekler içeren beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı olarak tasarlanmıştır. Türkiye tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii [TAI] aracılığıyla geliştirilen KAAN, Türkiye'nin askeri modernizasyon çabalarının temel taşı olmayı ve F-35 gibi Batı savaş uçaklarına uygulanabilir bir alternatif sağlamayı amaçlamaktadır.KAAN, kompozit malzemeler ve radar yansımalarını azaltan belirli geometrik şekiller kullanarak radar imzasını en aza indiren şık bir gizlilik tasarımına sahiptir. Bu, özellikle uzun mesafelerde düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Yaklaşık 19 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 metre kanat açıklığına sahip olan avcı uçağı, F-22 ve F-35 gibi diğer beşinci nesil jetlerle aynı boyuttadır. Yüksek hızlarda uçma ve süpersonik koşullarda manevra kabiliyeti, muharebe görevleri sırasında etkinliğinde bir diğer önemli faktördür.KAAN'ın öne çıkan özelliklerinden biri güçlü motor sistemidir. Jetin, her biri 27.000 pound itme gücü sağlayan iki jet motoruyla donatılması bekleniyor ve bu da Mach 2'ye (ses hızının iki katı) yakın bir maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, süper manevra kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanmış ve ister havada ister kara saldırısı görevlerinde olsun, çeşitli muharebe senaryolarında önemli operasyonel esneklik sunuyor.KAAN ayrıca, aktif elektronik taramalı dizi [AESA] teknolojisine sahip çok işlevli bir radar sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş aviyoniklerle donatılmıştır. Bu, savaşçının çeşitli mesafelerde ve çeşitli koşullar altında birden fazla hedefi izlemesini sağlar. Ek olarak, jet uçağı düşman füzelerinden koruyabilen ve uçağa kilitlenmelerini zorlaştıran elektronik harp sistemlerine sahiptir. AESA radarı, KAAN'a uzun mesafelerde düşman uçaklarını tespit etmede önemli bir avantaj sağlayarak dinamik hava muharebesindeki başarı oranını artırır.Silahlanma açısından KAAN, AIM-120 ve Meteor gibi hava-hava füzeleri ve yüzey hedeflerini yok etmek için tasarlanmış hava-kara füzeleri dahil olmak üzere çok çeşitli silahlarla donatılabilir. Jet, gizlilik yapılandırmasını koruyan dahili silah bölmelerinin yanı sıra ek silahlar için harici sabit noktalara sahiptir ve bu da görev yapılandırmalarında esneklik sağlar. Bu, hava üstünlüğünden saldırı operasyonlarına kadar çeşitli rollerde konuşlandırılmasını sağlar.Türkiye'nin KAAN ile ilgili hırsı, tam dijitalleşme ve yapay zekanın entegrasyonuna da uzanıyor. Savaş uçağının, analiz edebilen ve gerçek zamanlı kararlar alabilen sistemler kullanması, pilot iş yükünü azaltması ve görev verimliliğini artırması bekleniyor. Ayrıca, jet, drone'lar ve diğer savaş platformlarıyla ağ oluşturarak, birlikte çalışan bağlı birimlerden oluşan bir sistem yaratabilir.KAAN'ın tasarımı ayrıca dayanıklılık ve maliyet etkin operasyonları vurgular. Türkiye, F-35 gibi daha pahalı Batılı muadillerine kıyasla bakımı daha kolay ve daha ucuz bir uçak üretmeyi amaçlamaktadır. Bu, daha pahalı Batılı sistemler için bütçesi olmayan ülkeler için modern askeri teknolojiye erişim sağlayacaktır.Sonuç olarak KAAN, Türkiye'nin kendi savunma teknolojilerini geliştirmesi ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltması için önemli bir adım teşkil ediyor. İlk uçuşunun 2025'te gerçekleşmesi ve üretimin önümüzdeki on yılın başlarında başlaması bekleniyor. Bu proje, Türkiye'ye ve potansiyel alıcılara rekabetçi fiyatlarla gelişmiş hava kabiliyetleri sunacağı için bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.