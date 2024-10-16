İBB yönetiminin mescid düşmanlığı! Uzunçayır durağındaki mescidi yıkıp kaldırdı

Halk Ekmek, İSPARK, İSKİ, mezarlıklar hizmeti, Hamdiye Su, Servis taşımacılığı, Taksi ve İETT toplu taşım ücretleri gibi bin 500 ayrı kalemde peş peşe aldığı zam kararlarıyla İstanbulluya hayatı zorlaştıran İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi tamamen yıkarak kaldırdı.Yıkılan mescit alanın etrafı 6 yıldır devam eden Yaya Üst Gecidi projesine dahil edilerek kapatıldı.Peş peşe aldığı zam kararlarıyla büyük tepki toplayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 2019 yılında üst geçit yenileme projesi kapsamında kapattığı Uzunçayır Metrobüs mescidini, aradan geçen 5 yılın ardından yıktırarak tamamen kaldırdı.AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescidin kapıları 2019 Eylül ayında CHP dönemiyle birlikte kapatıldı.Daha önce bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, 'Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescitlerin kapalı olduğu' bilgisi verilmişti.Mescidin çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu ancak geçen süre içerisinde mescidin tamamen kapatıldığını belirtti.'2 AY ÖNCE TAMAMEN YIKTILAR'Aradan geçen 6 yılın ardından İBB yönetimi yaya üst geçidini tamamlamadığı gibi mescidi de tamamen yıkarak kaldırdı. Yıkılan mescit kaldırıldıktan sonra etrafı kapatıldı.Sabah'ın haberine göre vatandaşlar, 'Mescit uzun süredir kapalı. Uzunçayır metrobüs, D100 ve metro bağlantısı olan bu alan yoğun insan sirkülasyonu olan bir yer ve özellikle uzun süren yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gideriyordu. İlk önce talep halinde açıyorlardı.Ancak 2 ay önce burayı yıkıp tamamen kaldırdılar ve apar topar da etrafı kapatıldı. Buraya geçici olarak insanlara hizmet maksadıyla kabin WC-abdesthane ile konteynerdan mescit konulabilirdi. Ama maalesef o da yapılmadı.Buradaki çalışmalar da 6 yıldır devam ediyor. Her yıl açılışı yapılacak diye duyuruluyor ancak bir gelişme yoktur. Ayda 3-4 milyondan fazla kişi buradan geçiyor. İnşallah yeni projede buraya eskisi gibi bir mescide yer verilir' ifadelerini kullandı.