Gıda terörü dur durak bilmiyor! 40 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi de Sabri Akın'a ait

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini paylaşarak gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne serdi. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkarken ABD'nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, yaklaşık 5 bin ton eti bakteri bulaşması ihtimalinden dolayı imha etti. ABD'de gıda konusunda gösterilen hassasiyet Türkiye'de yaşanan rezaletleri bir kez daha akıllara getirdi. Ülkemizde zeytinyağına tohum yağı karıştırarak 43 farklı marka ile satış yapan Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın göz göre göre "zeytinyağı teröristliği" yapıyor.

Türkiye ile ABD ve Avrupa ülkeleri arasında gıda konusunda gösterilen hassasiyet farkı oldukça endişe verici durumda.ABD'nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, yaklaşık 5 bin ton eti 'Listeria bakterisi' endişeleri nedeniyle imha etti. Firma, eti satın alan müşterilerden ürünleri iade etmelerini istedi. Şu ana kadar ürünlerin geri çağrılmasına ilişkin herhangi bir hastalık bildirilmezken Türkiye'deki gıda terörünün ulaştığı boyut endişe veriyor.Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ekim ayı başından itibaren taklit ve tağşiş listesini paylaşmaya başladı. Paylaşılan liste ile birlikte gıda terörü bir kez daha gözler önüne serildi.O listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı teröristliğine imza atıyor. Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle:Yeşil Ayvalık, Zeytinören Yeni Mahsul, Körfez Altınova, Ayvalık Kooperatif, Bigalım, Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Şirince Taş Baskı, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncesi, Egeden, Yeşil Ayvalık, Meşa Diva, TVK Tarım, Egelim Naturel Olive Oil.CHP'li İzmir'de grev rüzgarı! 10 bin personel iş bırakıyorKÖFTECİ YUSUF'UN HELAL ET SERTİFİKASI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, Köfteci Yusuf'a ait iki işletmede 'domut eti' tespit edilmesi gündemdeki yerini korurken, firmaya ait dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) sertifikası bulunmadığı belirlendi.Firmanın HAK'tan değil, farklı bir şirketten 15 Ağustos 2024'te sertifika aldığını anlaşıldı. Yani Köfteci Yusuf'ta bu tarihe kadar helal gıda denetimi bulunmuyordu