ABD’den İsrail’e uyarı: Netanyahu’ya 30 gün süre verdiler!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. ABD de bu savaşta İsrail'in yanında yer aldı. Yakın zamanda da İsrail'e destek amaçlı THAAD hava savunma sistemini gönderdi. Ancak bunu yaparken, aynı zamanda Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi için de çağrıda bulundu. ABD tutarsız hamleleriyle bölgeyi kaosa sürüklemeye kararlı gözüküyor.Salı günü sızdırılan özel mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'deki kötüleşen insani durumu tersine çevirmek için 30 günlük bir süre ile bir dizi 'somut önlem' uygulanmasını istedi.Amerikan yönetimi, kararın uygulanmaması halinde yaptırım uygulama uyarısında bulundu. Mektupta, Gazze'de durumun giderek kötüleştiği ve ABD'nin bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.Amerikan yasalarında, insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili yasalar mevcut. Bu yasa, ABD'nin İsrail'e destek vermesini zorlaştırıyor. Bu yüzden Biden yönetimi, mektupta yasaya gönderme yaptı.Mektubun ulaştığı günle aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı, İran tehdidine karşı konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personelin İsrail'e ulaştığını açıkladı.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gönderilen balistik füze savunma sistemine ilişkin ABD Kongresine bilgilendirme mektubu gönderdi.Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Biden'ın Kongreyi bilgilendirme mektubunda, İsrail'e gönderilen balistik füzelerin yer aldığı savunma sistemine ilişkin ifadelerine yer verildi.İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına değinerek ülkesinin 'İsrail'in güvenliğine ve İran'ın tehditlerinden korunmasına bağlılığını' belirten Biden, mektupta ABD'nin 'İsrail'in savunmasına ilişkin duruşunu bildirdiğini' ifade etti.Biden, daha önce ABD'den İsrail'e gönderilen 'USS Theodore Roosevelt' uçak gemisi gibi çeşitli askeri desteğe değinerek ABD'nin 'İran ve İran'la bağlantılı tehditlere karşı bölgede önemli ulusal çıkarlara hizmet etmek amacıyla bölgedeki tutumuna devam edeceğini' kaydetti.Son iki gelişme gösteriyor ki ABD yönetimi tutarsız politikalarıyla Dünya kamuoyunu kandırmaya devam ediyor. ABD'nin pazar günü İsrail'e asker konuşlandıracağını duyurması ve aynı gün ABD yetkililerinin İsrail'e Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi çağrısında bulunan bir mektup göndermesi, İsrail'in giderek büyüyen savaşını dizginlemek için pek de önemli bir şey yapmayan bir yönetimin ikiyüzlü yaklaşımını gözler önüne serdi.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, salı günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ABD'nin taleplerine uymamasının sonuçlarının ne olacağını konusundaki soruları cevapsız bıraktı.HEM UYARIYOR HEM DESTEK VERİYOREl Cezire'nin yaptığı analize göre, ABD'nin İsrail'e yakın zamanda konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemi ve bu sistemi işletmek için 100 asker göndermesi, Washington'un zaten büyük ölçüde finanse ettiği savaşın farklı bir boyuta evrildiğini gösteriyor. ABD giderek İsrail'e daha yakın temas desteklerde bulunuyor.ABD'nin hava savunma sistemi konuşlandırması, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e verdiği sarsılmaz destek nedeniyle artan tepkilerle karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi. Konuşlandırma aynı zaman da ABD'nin savaşa müdahil olmasının yasallığı konusunda soruları da beraberinde getiriyor. Ayrıca, tam da bu dönemde ABD yetkilileri, insani yardımı engelleyen ülkelere ki İsrail düzenli olarak bunu yapıyor, askeri yardımı yasaklayan yasayı yürürlüğe koymakla tehdit etti.