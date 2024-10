Sanal zorbalık! Discord’a VPN ve DNS ile bağlandılar: Atatürk’e ve İkbal Uzuner’e küfürler yağdırdılar

Geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğunun Discord isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine zorla şiddet uygulatıldığı ve cinsel içerikli görüntülerinin ailesine yollanmakla tehdit edildiğine dair sosyal medyada yayımlanan videolara yönelik İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. Ardından videonun kurgu olduğu ortaya çıkarken, bu olayla birlikte sosyal medyada yayılan çeşitli olaylar üzerine devlet yetkilileri Discord isimli platform için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Discord'un kendi bilgilerini, IP adreslerini ve içeriklerini güvenlik birimleriyle paylaşmayı reddetmesi sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı platforma erişim engeli getirdi. Türkiye'de uygulanan erişim engelinin ardından Discord ise zararlı on binlerce kullanıcıyı yasaklayıp bazı toplulukları kapattı.ATATÜRK'E, TÜRK BAYRAĞINA VE İKBAL UZUNER'E KÜFÜRLER YAĞDIRIYORLARKullanıcılar VPN kullanarak ve DNS adreslerini değiştirerek Discord'a erişmeyi sürdürüyor. Bu nedenle sanal zorbalık, çocuk istismarı, dini ve milli değerlere hakaret, şantaj ve çalıntı kredi kartıyla illegal harcamalar ile propagandalara kadar suç teşkil edecek sayısız faaliyetin gerçekleştirildiği Discord'da yaşanan birçok şey hala devam ediyor. Kişisel bilgilerini gizleyerek bulunamayacağını düşünen platform üyeleri Anıtkabir'i paramparça edeceklerini söyleyip Atatürk'e, Türk bayrağına, şehitlere, Kürtlere, Allah'a ve Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'e bile küfürler yağdırıyor. Kuralsızca her istediklerini yapan bu kişiler, platformu sadece vakit geçirmek için kullanan insanları da rahatsız ediyor. Böyle sosyal medya uygulamalarında vakit geçiren kişiler ise, hala tam olarak çözüm üretilemediğini düşündükleri konuyla ilgili yetkililerin daha etkili yöntemleri değerlendirmesini bekliyor."DİSCORD YASAKLANDI AMA SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL"İnternet aleminde yaşanan olaylar sonucunda Discord'un yasaklanması ve buna rağmen devam eden problemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan yazılımcı Yüksel Gazi Yumlu, "Bunlar Discord ilk açıldığından beri olan ama yeni yeni gündemde patlak veren olaylar. En son patlayan olayla da artık gündeme geldi ve bunun için çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu durumda hem Discord hem de devlet adım attı. Devlet Discord'u yasakladı ama hala sorunlar çözülmüş değil, devam ediyor. VPN ve DNS ile giriş yapılıyor, sorun hala sürüyor" şeklinde konuştu."İNTERNET ÜZERİNDE BİLGİ GİZLİLİĞİNE DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ"Kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı detaylara değinen Yumlu, "Bireysel olarak aslında uygulamaya girmemek dışında yapılabilecek çok şey yok. İnternet üzerinde bilgi gizliliğine dikkat etmek, insanlarla konuşurken herhangi bir şekilde bilgilerini paylaşmamak önemli. Burada olay aslında kullanıcıda değil, biraz da Discord' ile devlet arasındaki ilişkide bitiyor. Daha orta yolu bulunabilir, o kullanıcılar bir şekilde tespit edilebilir. Çünkü bunların tüm adresleri Discord'un web tabanında var. Burada devletle bir anlaşmaya gidilip bu adresler teslim edilebilir.Teslim edilen adresler üzerinden de devlet bir çalışma yürütülebilir. Özellikle kolluk kuvvetleri bunu yapabilir. En büyük korunabilecekleri şey, girdikleri ortamlara dikkat etmeleri. Çünkü Discord iş yapılan da bir platform. Onun dışında oyun oynanan platform, anime ve dizi izlenen bir platform. Aslında o kadar da kötü olmayan bir platform ama her uygulamanın suistimal edilebildiği gibi bu uygulama da suistimal edildi ve bundan sonra artık Discord'la devlet arasında dönen bir muhabbet olacak" ifadelerini kullandı."DİSCORD YASAĞI KALICI OLABİLİR"Erişim engeli getirilen Discord'un yakın tarihte geri açılmasını beklemediğini aktaran Yüksel Gazi Yumlu, şöyle devam etti: "1 buçuk yıl içinde açılacağını kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ortada gerçekten çok büyük bir problem var. İnsanların kendine zarar vermesine, saldırmasına yönelik ve şantaj gibi derin olaylar oluyor. Bu olayların kökünün kesilebilmesi için özellikle hem Discord'un hem de devletin yanaşıp ortak noktayı olması gerekiyor. Anlaşıldığı kadarıyla yansıdığı kadarıyla devletimiz direkt bir sunuculara erişim talep ediyor. Böyle bir şey yerine daha orta yollu bir şey bulunabilir, iki taraf için uzlaşma sağlayabilir. Taraflar uzlaşmadığı sürece de Discord yasağı kalıcı olur diye düşünüyorum."AİLELERE ÖNEMLİ TAVSİYELERSon olarak internet kullanımıyla ilgili ailelere yönelik tavsiyelerde bulunan Yumlu, "Ailelere yönelik verebileceğim ilk tavsiye çocuklarıyla ilgilenmeleri. Aileler bu konuda çocuklarını bilinçlendirebilir. Diğer taraftan, aileler psikolojik olarak her anlamda çocuklarının yanlarında durabilirler, daha iyi bir aile kültürü oluşturabilirler. Bunların dışında, bilgisayar ve internet çözümlerinde internet sağlayıcılarıyla görüşüp bu engelletebilirler. Çünkü bazı internet sağlayıcıları DNS dediğimiz o internet sistemini değiştirseniz bile girmemenize imkan sağlıyor. Daha küçük yaştaki çocuklar, 13 yaş ve altının normalde Discord'u kullanmaması gerekiyor. Aileler çocuklarının ne yaptıklarını onları boğmadan veya sıkmadan kontrol edebilirler. Çocuklarının bir şey anlatmaktan korkmayacağı ebeveyn olabilirler" ifadelerini kullandı.