Malatya depremi sonrası korkutan görüntü: Bir anda toz bulutu oluştu!

AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Büyük panik yaratan deprem sonrası Adıyaman'ın Tillo bölgesinde oluşan o görüntü ise tedirgin etti.

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. AFAD verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken ekipler hasar tespit ve can kaybı ile yaralı durumlarının tespiti için harekete geçti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ve ilgili kurumlara ait tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirterek, 'Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz' dedi.AFAD ise 3 binada hasar oluştuğunu, Elazığ'da ise kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldığını belirtti.Malatya'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'ın Gerger ilçesinde oluşan görüntü ise herkesi tedirgin etti. Tillo bölgesindeki dağda bir anda oluşan toz bulutu dikkat çekti. Toz bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini söyledi.