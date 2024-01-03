Erdoğan'dan İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın Kirman eyaletindeki menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."