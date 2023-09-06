Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı

Seçimden önce 58 kilometre metro sözü veren Yavaş, yerel seçimlerin yaklaşması üzerine ABB'nin resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesabı üzerinden metro inşaatlarına ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı.Ankaralılara hizmet üretemeyen ve adaylığı artık tartışmalı hale gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala 4,5 yıl önce söz verip yapmadığı vaatlerini yeniden hatırladı. Hizmet etmek yerine 'algı yönetimini' tercih eden Yavaş Ankaralıları etkilemek için sosyal medya paylaşımlarını artırdı.31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı mitinglerde Ankaralılara 100 vaatte bulunan Mansur Yavaş, seçimi kazanıp mazbatasını alınca söylediği vaatlerin hepsini unuttu.Seçimden önce 58 kilometre metro sözü veren Yavaş, metro projesinin 9 ayda tamamlanacağını toplamda 4 yılda bitirileceğini söylemişti. Ancak 4,5 yıldır metrolarla ilgili tek bir adım atmayan Yavaş yerel seçimlerin yaklaşması üzerine ABB'nin resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesabı üzerinden metro inşaatlarına ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı.Seçimden önce her mahalleye bir kreş sözü veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bulunan bin 425 mahallenin hiçbirine bir tek kreş bile yapmadı. 58 Milyar TL'lik devasa bütçesi bulunan Yavaş, söz konusu bütçe ile Ankaralıların hizmetine sıfırdan sadece 2 tane park yaparken, bir tane yüzme havuzu, halı saha ya da vatandaşların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için bir tane spor kompleksi inşa edemedi. Ayrıca EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini söyleyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'yi çözmesi sonrası EYT'li olan ABB personelinin 7 aydır kıdem tazminatlarını vermedi. Ankara'nın en büyük değerlerinden bir tanesi olan ve ABB iştiraki olan BELPA'ya devredilmeden 20 gün önce aktif olarak kullanılan ve BELPA'ya çalışır durumda devredilen tesis kaderine terk edildi. 4 buçuk yıldır tek bir çivi çakılmayan tesis Yavaş ve ekibinin liyakatsizliğinden dolayı çürütülüyor.Ulaşım konusunda da verdiği vaatleri unutan Yavaş, 30 büyükşehir arasında en pahalı ulaşım hizmetini veren belediye oldu. Göreve geldiğinde tek binişlik tam bilet 2,5 TL iken 4,5 yılda yüzde 500'ün üzerindeki zamlarla ulaşım 15 TL'ye yükseldi. Yavaş seçimden önce asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini ayrıca ev temizliğinde çalışan kadınlara özel ulaşım kartı verileceğini vaat etmişti. Ancak seçimden sonra Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkı bile elinden alındı.Ulus trafiğini yerin altına almayı ve Ulus'u büyük meydan haline getireceğini vaat eden Yavaş, bu konuda da bir adım atmadı. Yavaş, aradan geçen 4 buçuk yılda Ulus trafiğine bir çözüm ortaya koyamadı. Ancak Yavaş 4 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda yine 'algı' yönetimine sarıldı ve Ulus Zafer Anıtı ve çevresine yaptırdığı 'Ay-Yıldızlı' peyzaj çalışmasının tanıtımını yaptı. Yavaş sosyal medyadan, 'Atatürk Heykeli çevresinde yaptığımız peyzaj çalışması ile Ankara'nın kalbi ay-yıldıza büründü.' ifadelerini kullandı.'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz' sözünü veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, ayrıca 'Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek' vaadinde de bulunmuştu. Yavaş'ın bu vaatlerine rağmen 4 buçuk yılın sonunda su faturalarında gelinen noktada Ankara'da bir metreküp suyun fiyatı 25,39 TL'den satılıyor. Ayrıca 'Kızılırmak suyu da zehir saçıyor, Ankaralıya zehir içiriyorlar' diyerek yapılan yatırımı eleştiren Yavaş, 'Biz bunu Gölbaşı ve Bala'da sulu tarımda kullanacağız' demişti. Ancak o vaadi de yerine getirmedi.31 Mart seçimleri öncesi Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan Yavaş, hiçbir vaadini yerine getirmedi. Yavaş'ın söz verip de yapmadı bazı vaatleri ise şöyle sıralandı;* Ankara'ya 5 senede toplam 58 Km metro* Ulus trafiğinin yerin altına alınması. Ulus büyük meydan haline getirilecek.* THY ile anlaşılarak Ankara'ya direkt uçuş temin edilecek.* Kızılay-Cebeci arası troleybüs sistemi kurulacak.* Havalimanı'na metro yapılacak.* Gölbaşına metrobüs hattı yapılacak.* Ankara'da şehir merkezine 50 bin ile 100 bin taksinin girmesi engellenecek.* ODTÜ-Bilkent-Hacettepe Üniversitelerinin Metro Bağlantılarını Monoray İle Sağlayacağız* Sabah 6 ile 7.30 arasında her semtte ücretsiz belediye otobüsü çalıştırılarak vatandaşlara ücretsiz seyahat sağlanacak.* Spor kulüplerinin hepsine yardım edilecek.* 19 Mayıs Stadyumu yapılacak.* Ankaragücü'ne çok büyük destekler yapılacak.* Dikey tarım yapılacak.* Gölbaşı'nda bin metrekarelik alanda yeniden sulu tarım yapılacak* Yerel tohum merkezi kurulacak.* Suya indirim yapacak.* Barajların tamamının üzeri güneş paneli kaplanacak ve buharlaşma önlenecek.* Okullarda çocukların beslenme çantalarının içi belediye tarafından doldurulacak.* Bilişim Vadisi kurulacak. Yeni Üniversite alanları açılacak.* Emeklilikte Yaşa Takılanlar Belediye'nin bütün imkânlarından faydalanacak.* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacak.* Kaynak tasarrufu yapılarak dar gelirli vatandaşlardan isteyenlere sosyal konut yapılacak* Yarım alan vatandaşların çocuklarını belediye okutacak.* Yeşil kuşak projesi gerçekleştirilecek.* İlçe ve köylere ayrım yapılmadan kömür dağıtılacak.* Okullara Hijyen Yardımı Yapılacak.* Zihinsel Engelliler Yaşan Köyü Kurulacak.* Uyanık Kütüphaneler Yapılacak.* Yaşlılar için ilaç yardımı yapılacak.* Okullara temizlik görevlisi tahsis edilecek.* Spor, sergi ve kültür parkları yapılacak.