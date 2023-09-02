  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğuda meteor paniği: Gökyüzü önce mavi ve yeşile sonra kızıla döndü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gecenin karanlığını aydınlatan meteor korku ve paniğe yol açtı.

Ekleme: 2.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 2.09.2023 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
Doğuda meteor paniği: Gökyüzü önce mavi ve yeşile sonra kızıla döndüDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin karanlığını aydınlatan meteor korku ve paniğe yol açtı. Bölgede heyecan yaratan olay saat 20:40 civarında yaşandı. Karanlık gökyüzü önce mavi, yeşil ardından kızıl ışıkla ayrılandı.

Meteor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Diyarbakır olmak üzere Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Mardin, Muş, Erzurum geniş bir alanda görüldü. Çevreyi aydınlatan meteor bölgede korku ve paniğe neden oldu. Birçok kişi deprem olacak söylentileri nedeniyle evlerinden çıktı.

Doğuda meteor paniği: Gökyüzü önce mavi ve yeşile sonra kızıla döndü
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
Teröristlerin korkulu rüyası 'ATAK' milli silahına kavuşuyor: Tarih verildi
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele bunu gerektiriyorsa korkacak değiliz
Başkan Erdoğan, Teknofest'te açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah
Mehmetçik'ten Kandil'e operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzine ikinci indirim geliyor