Doğuda meteor paniği: Gökyüzü önce mavi ve yeşile sonra kızıla döndü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gecenin karanlığını aydınlatan meteor korku ve paniğe yol açtı. Bölgede heyecan yaratan olay saat 20:40 civarında yaşandı. Karanlık gökyüzü önce mavi, yeşil ardından kızıl ışıkla ayrılandı.Meteor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Diyarbakır olmak üzere Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Mardin, Muş, Erzurum geniş bir alanda görüldü. Çevreyi aydınlatan meteor bölgede korku ve paniğe neden oldu. Birçok kişi deprem olacak söylentileri nedeniyle evlerinden çıktı.