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Kök Hücre Bagisiyla Iyilige Davet

Dünya Kemik Iligi Bagisçilari Günü sonrasi önemli veriler paylasan Izmir Ekonomi Üniversitesi (IEÜ) Medical Point Hastanesinden Hematoloji Uzmani Prof. Dr. Füsun Gediz, 84 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de yaklasik 1 milyon gönüllü donörün oldugunu belirterek “Su an, sizin kök hücrenizle hayata tutunabilme ihtimali olan bir hasta sizi bekliyor olabilir. Herkesi bu tarifsiz iyilige davet ediyorum” dedi.

Ekleme: 19.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Kök Hücre Bagisiyla Iyilige Davet
IEÜ Medical Point Hastanesinden Hematoloji Uzmani Prof. Dr. Füsun Gediz, 16 Eylül Dünya Kemik Iligi Bagisçilari Günü sonrasi önemli açiklamalarda bulundu. 84 milyonluk nüfusa sahip Türkiye'de, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) kayitli yaklasik 1 milyon gönüllü donör oldugunu belirten Prof. Dr. Füsun Gediz, “Nüfusu 84 milyon olan ve genç nüfusun daha yogun oldugu ülkemizde, bu rakam beklenenin çok altindadir. Donör adayi olabilecek tüm bireylere, bir hastanin hayata tutunma umudu olabileceklerini hatirlatmak isterim” diye konustu.



Kemik iligi nakli

Kemik iligi nakli hakkinda bilgi veren Prof. Dr. Gediz, “Kemik iligi nakli olarak bildigimiz tedavi, aslinda günümüzde de yaygin olarak kullanilan adi ile hematopoetik kök hücre naklidir. Kök hücreler, belli hücrelere dönüsebilen ve kendini yenileme yetenegi olan hücrelerdir. Basta lösemi olmak üzere birçok hematolojik ve hematolojik olmayan hastalikta ve kemik iligi yetmezligine yol açan durumlarda uygulanir. Kök hücre nakli için ‘HLA' olarak adlandirilan doku grubu antijenlerinin uyumuna bakilir. Nakil planlanan bir hasta için öncelikle kisinin kardesleri HLA uyumu açisindan taranir. Aile içi donör bulunamaz ise akraba olmayan kisiler arasinda donör taramasi yapilir. Eslesme olmasi durumunda vericiye ulasilarak kisa bir sürede vericinin tetkikleri ve doku duyumu kontrol edilerek islem hazirligina baslanir. Yapilan islem dolasimdaki kök hücrenin damar yolu aferez cihazi vücuttan ayristirilarak toplanmasi islemidir. Elde edilen kök hücre yine damar yolu ile aliciya verilir” açiklamasinda bulundu.

“Donörün vazgeçmesi, hayal kirikligina ve bazen telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmaktadir”

18-50 yas araligindaki kan bagisi yapabilen saglikli kisilerin, kök hücre bagisçisi da olabildigini vurgulayan Prof. Dr. Füsun Gediz, “Bu tamamen gönüllülük esasina dayanir. Gönüllülerin Kizilay kan merkezlerine verecegi 3 tüp kan ile bagisçi olmaya engel bir durumlari olup olmadigi tetkik edilir, engel bir durum yoksa saglikli bireylerden alinan bu örneklerde doku tipi tayini yapilir. Sonuçlar TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvari'na ve Kemik Iligi Bankasi'na aktarilir. Ne yazik ki tüm bu islemlerden sonra Gönüllü Kök Hücre Bagisçisi Bilgilendirme ve Onay Formu'nu doldurup imzalayarak resmi olarak bagisçi olan gönüllüler, islem asamasina geldiginde kök hücre vermekten vazgeçebilmektedir. Bu, tedavi için bekleyen hastalarda büyük bir hayal kirikligina ve bazen telafisi mümkün olmayan durumlara yol açmaktadir. Bagisçi olacak kisilerin, bu konuda daha duyarli davranmasi gerekmektedir. Özellikle verici olma asamasinda gerekli bilgilendirmenin yapilmasi ve donörün bilinçlendirilmesinin, vericinin sorularina aydinlatici cevap verilmesinin bu olaylarin önlenmesine katkida bulunabilecegini düsünmekteyim” ifadelerini kullandi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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