İsrail Basını Suriye'yi Konuşuyor! ' Erdoğan'ın Stratejik Zaferi '

Türkiye, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin istikrarı için her platformda yoğun bir çaba sarf etti. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.İsrail ise Suriye'nin yeni hükümetle beraber istikrara kavuşması engellemek için alçak yollara başvurdu. Önceki gün Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesi İsrail'i rahatsız etti.Ateşkes sonrası İsrail merkezli Haaretz gazetesi, 'PYD/SDG, ABD baskısı altında Şara'nın ulusal birlik doktrinine boyun eğdi. Sırada İsrail mi var?' başlığını attı.Haberde, ABD'nin birleşik bir Suriye'ye verdiği destek kapsamında YPG'nin Şam'ın şartlarını kabul ettiği ve bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığı kaydedildi.Haberde, Washington'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanında saf tutmasıyla İsrail'in de yakında Suriye'deki yeni düzene uyum sağlaması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.Gazete, Şara ile YPG/SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşmasının, 2024'te Esad rejimini devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı'nın elde ettiği bir dizi siyasi ve diplomatik zaferin son halkası olduğunu belirtti.Anlaşmanın YPG/SDG için ağır bir yenilgi olduğu vurgulandı. Ayrıca, terör örgütü çevrelerinde ABD'nin YPG'ye yönelik desteği kesmesinin 'ihanet' olarak görüldüğü kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefonda görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna karşılık, 'Çok iyi bir telefon görüşmesiydi' yanıtını verdi.Trump, görüşme öncesi, 'Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var' açıklaması yapmıştı.Bölücü terör örgütü YPG/SDG, ateşkes sürecinin ilk gününde 35'ten fazla saldırı düzenledi. Haseke'de özellikle siviller hedef alındı. Bu saldırılarda 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.Almanya'da terör örgütü YPG/ SDG yandaşları, çeşitli şehirlerde düzenledikleri gösterilerde taşkınlık çıkararak polise saldırdı.Stuttgart polisi, şehirde düzenlenen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericilerin, araçlara ve polis memurlarına havai fişeklerle saldırdığını kaydetti.Dortmund kentinde ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana ve polise saldırdı. Konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Fransa'nın başkenti Paris'te de PKK mensupları düzenlenen bir protesto sırasında Fransız güvenlik güçlerine yüksek derecede tehlikeli havai fişekler (mortier) ile saldırdı.