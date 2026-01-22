Özgür Özel'den Yılın İlk Operasyonu! Görevden Aldı...

Göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk ettiren, muhalif kanatta yer alan ilçe başkanlarını ise hiçbir açıklama yapmadan görevden alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, attığı son adımla bir kez daha tartışmalara yol açtı.Parti yönetiminin, 3 ay önce oybirliğiyle Erzincan il başkanı seçilen Yalçın Tanrıverdi'yi ve yönetimini ani bir kararla görevden alması tepkileri artırdı.Görevden alma kararının, tüzüğün 25. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı. Söz konusu fıkra, 'görev ve sorumlulukları yerine getirmemek, partinin ilkelerine ve amaçlarına aykırı hareket etmek, mali yükümlülükleri yerine getirmemek' gibi ihlalleri içeriyor.Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar il örgütünde de karışıklığa sebep oldu. Tanrıverdi'nin bile neden görevden alındığını bilmediği öğrenilirken, parti içerisinde bir kesim 'çatlak seslere yönelik yeni operasyon' yorumunu yapıyor.2025 yılında da keyfi kararlar almaktan çekinmeyen Özel, 39. Olağan Kurultay öncesi muhalif kanatta yer almaları sebebiyle hiçbir gerekçe göstermeden Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanlarını da arka arkaya görevden almıştı.Kongreler takvimi boyunca genel merkezin işaret ettiği adaylara destek vermeyen örgüt üyelerinin ise ağır baskılara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.Buna ek olarak mutlak butlan davasına ilişkin iddiaları dile getirip araştırılması gerektiğini savunan yüzlerce partili de geçen sene disipline sevk edilerek susturulmaya çalışılmıştı.