Gölcük'te servis faciası: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan işçi servisi, yolda yürümekte olan anne ve oğluna çarptı. Ardından da yol üzerinde yan devrildi.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde annenin hayatını kaybettiği görüldü. Kazada ağır yaralanan çocuk ve işçi servisinde bulunan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.Öte yandan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve anaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen çocuk ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.