Kafes dövüşünde 'U' dönüşü: Elon Musk ameliyat olabileceğini açıkladı

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt vermesinden sonra gözler iki milyarderin karşı karşıya geleceği güne çevrilirken, Elon Musk'tan 'U' dönüşü yorumlarına neden olan bir açıklama geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı muhtemel bir kafes dövüşünden önce ameliyat olması gerekebileceğini duyurdu.

Milyarderlerin kafes dövüşü, öngörülebilir bir gelecek için askıya alınabilir.Elon Musk, Mark Zuckerberg ile 'kafes dövüşü'nden önce ameliyat olması gerekebileceğini söyledi. Pek çok kişi, bu açıklamayı “Musk'tan U dönüşü” şeklinde yorumluyor.İki teknoloji milyarderi, Haziran ayı sonunda karşı karşıya gelmeyi kabul etmişti.Fiziksel bir dövüşün gerçekten olup olmayacağı belli değil, ancak birbirlerine yönelik çevrimiçi hamlelerle Musk ve Zuckerberg olası dövüşe olan ilgiyi arttırmaya devam ediyor.En son Pazar günü Musk, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden, dövüşün sosyal medya hesabından canlı yayınlanacağını söylemişti.