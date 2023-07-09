  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım, İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. Yıldırım "Maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz. Başkanımız biraz önce ifade etti. İstanbul'un üç tane problemi var dedi. Deprem, deprem, deprem ben de dördüncü problem olarak ekliyorum Ekrem problemi var. İstanbul'un depremden daha çok Ekrem problemi var diyorum" dedi.

Ekleme: 9.07.2023 - 20:46 Güncelleme: 9.07.2023 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temel Atma törenine katılıp sağlayarak, önemli açıklamalarda bulundu.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME İSTANBUL OLARAK SAHİP ÇIKIYORUZ'

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayan Adem Yıldırım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. AK Partili Yıldırım şunları söyledi:

'Kentsel dönüşümü ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başlattığında rantsal dönüşüm diyerek bunu engellemeye çalışan bir grup oldu. Hala devam ediyor, ama depremle birlikte aslında kentsel dönüşümün ne denli hayati bir önem taşıdığını başta İstanbul'daki bizler farkına vardık, sizler farkına vardınız. Ve artık kentsel dönüşüme millet olarak İstanbul olarak sahip çıkıyoruz.'

'BİR TANE KONUT ÜRETEMEYEN İBB BAŞKANINDAN BAHSEDİYORUZ'

'Birileri belediyeye 2019'da gelirken Her Şey Çok Güzel Olacak dedi. Yılda 20.000 konut, 5 yılda 100.000 konut yapacağım dedi. Ama maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz.'

'İSTANBUL'UN EKREM PROBLEMİ VAR'

'Başkanımız biraz önce ifade etti. İstanbul'un üç tane problemi var dedi. Deprem, deprem, deprem ben de dördüncü problem olarak ekliyorum Ekrem problemi var. İstanbul'un depremden daha çok Ekrem problemi var diyorum.'

AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var
ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’na şok! Tunç Soyer değişim isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz
Başkan Erdoğan Kızılay mesajı: 155 yıldır dönyanın dört bir tarafında
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Okulların açılacağı tarih belli oldu
CHP'de iç savaş kızıştı! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kozlarını paylaşacak!
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili mesaj: Refah seviyesini yükselttik
CHP'li Tunç Soyer İzmir'i iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler .
Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste yangın
Haluk Bayraktar 2009 yılındaki çarpıcı olayı ilk kez anlattı: Bayraktar TB2'nin ilk uçuşu kaçaktı
Bakan Koca paylaştı! Yüzde 95'i tamamlandı! Açılış tarihi belli oldu
Ünlü isim Özkan Uğur yaşamını yitirdi! Eşi ve oğlundan duygulandıran açıklama
İzmir'de tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti yapıldı
Gümüşhane'de Toplu Açılış Töreni: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı
İşçiden sonra sıra esnafta mı? Yavaş’tan AŞTİ esnafına mobbing
CHP'de sular durulmuyor! Görevden alınan ilçe başkanının iddiası oldukça vahim
9 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

9 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

Dev projede sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu KOP Tüneli'ni yerinde inceledi .

Dev projede sona doğru! Bakan Abdulkadir Uraloğlu KOP Tüneli'ni yerinde inceledi .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

Namaz kılma videosuyla tepki çeken özel güvenlik tutuklandı

Namaz kılma videosuyla tepki çeken özel güvenlik tutuklandı

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde