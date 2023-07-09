AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım, İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. Yıldırım "Maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz. Başkanımız biraz önce ifade etti. İstanbul'un üç tane problemi var dedi. Deprem, deprem, deprem ben de dördüncü problem olarak ekliyorum Ekrem problemi var. İstanbul'un depremden daha çok Ekrem problemi var diyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temel Atma törenine katılıp sağlayarak, önemli açıklamalarda bulundu.'KENTSEL DÖNÜŞÜME İSTANBUL OLARAK SAHİP ÇIKIYORUZ'İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayan Adem Yıldırım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. AK Partili Yıldırım şunları söyledi:'Kentsel dönüşümü ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başlattığında rantsal dönüşüm diyerek bunu engellemeye çalışan bir grup oldu. Hala devam ediyor, ama depremle birlikte aslında kentsel dönüşümün ne denli hayati bir önem taşıdığını başta İstanbul'daki bizler farkına vardık, sizler farkına vardınız. Ve artık kentsel dönüşüme millet olarak İstanbul olarak sahip çıkıyoruz.''BİR TANE KONUT ÜRETEMEYEN İBB BAŞKANINDAN BAHSEDİYORUZ''Birileri belediyeye 2019'da gelirken Her Şey Çok Güzel Olacak dedi. Yılda 20.000 konut, 5 yılda 100.000 konut yapacağım dedi. Ama maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz.''İSTANBUL'UN EKREM PROBLEMİ VAR''Başkanımız biraz önce ifade etti. İstanbul'un üç tane problemi var dedi. Deprem, deprem, deprem ben de dördüncü problem olarak ekliyorum Ekrem problemi var. İstanbul'un depremden daha çok Ekrem problemi var diyorum.'