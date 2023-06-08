ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS açıklaması

Beraberindeki ÖSYM heyeti ile Diyarbakır'a giden Prof. Dr. Ersoy, Polisevi'nde Vali Vekili Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdür Vekili Alpaslan Demiray, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mete Barakazi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'ye yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.Ersoy, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Türkiye genelinde 3 milyon 528 bin başvurunun olduğunu belirtti.Depremin etkilediği 11 il ve bu iller arasında yer alan Diyarbakır'da sınava girecek aday sayısında geçen yıla göre ciddi artışın olduğunu belirten Ersoy, sınavın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.Geçen yıl Diyarbakır'da YKS'ye başvuran aday sayının 70 bin, bu yıl da 160 bin civarında olduğunu kaydeden Ersoy, şunları aktardı:'Dolayısıyla iki katın üzerinde bir artış söz konusu. Bu sınavın bu bölgede sağlıklı yapılması için ekibimizle beraber Diyarbakır'a geldik. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm paydaşlarla bu sınavı çalıştık. Diyarbakır'ın tamamında sınava elverişli olan tüm kapasiteyi kullandık. Bu kapasite dışında kalan kısıtlı sayıdaki adayın da yol ve barınma yardımı ve yanında bir refakatçi bulunmak üzere Diyarbakır'ın en yakın illerinden başlamak üzere atamasını yaptık. Dolayısıyla devletimiz Diyarbakır'daki hiçbir adayımızı mağdur etmeyecek. Tüm imkanlarıyla Diyarbakır'daki adaylarımızın yanında kalacaktır. Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması, tüm sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde geçmesi ve güvenli bir sınav yaşanması.'Uygulamanın sadece Diyarbakır'a yönelik değil, deprem bölgesindeki diğer illerde de olduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:'Deprem bölgesindeki 11 ilde 550 bin civarında başvuru varken, bu yıl 900 bin civarında başvuru var. Bu bölgede 350 bin artış var. Dolayısıyla 11 ilin tamamında özellikle de 4 ilde mecburen kısıtlı sayıda adayımızı ilgili şehrin dışına göndermek zorunda kaldık. 11 il ve çevresindeki illerin kapasitesini tamamıyla kullandık. Diyarbakır'da sınava elverişli bütün binalar kullanıldı. Bir sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bina ve görevli olmalı. Binanın ÖSYM standartlarına uygunluğu önemli. Dolayısıyla adaylarımız bu anlamda inşallah mağdur olmayacak. Valilik ve kaymakamlıklarımız aracılığıyla bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz.'