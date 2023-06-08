Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevre illerde artçılar sürüyor.
4,2 büyüklüğünde
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem yaşandı.
Depremin derinliği 6.99 km olarka ölçüldü.
Deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi olumsuz bir ihbar yapılmadı.
4,2 büyüklüğünde
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem yaşandı.
Depremin derinliği 6.99 km olarka ölçüldü.
Deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi olumsuz bir ihbar yapılmadı.
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