Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevre illerde artçılar sürüyor.4,2 büyüklüğündeAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem yaşandı.Depremin derinliği 6.99 km olarka ölçüldü.Deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi olumsuz bir ihbar yapılmadı.