Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!

Türkiye 2023 seçimlerini tam bir demokrasi örneği ile tamamladı. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerini de kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'ndaki icraatleri hayata geçirecek Bakanlar Kurulu'nu zaman kaybetmeden kurdu.Başkan Erdoğan, geçtiğimiz dönemdeki Kabineden yalnızca Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'a yeni Kabinede de yer verdi. Kabinede yer alan isimler hafta sonu ve hafta başı görevlerini önceki dönemin Kabine üyelerinden devraldı. Bakan olan isimler bugün TBMM'de yemin ederek görevlerine resmen başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Cevdet Yılmaz'a şans verdi. Yılmaz, TBMM'deki yemin töreninde ilk yemin eden Kabine üyesi oldu. Erdoğan, bu Kabinede de 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile devam etme kararı almıştı.Türkiye Yüzyılı'nın Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluşuyor:Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet YılmazAdalet Bakanlığı: Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanlığı: Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşekİçişleri Bakanlığı: Ali YerlikayaKültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri ErsoyMilli Eğitim Bakanlığı: Yusuf TekinMilli Savunma Bakanlığı: Yaşar GülerSağlık Bakanlığı: Fahrettin KocaSanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim YumaklıTicaret Bakanlığı: Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdulkadir UraloğluTBMM'de göreve başlamak için Bakanların okuduğu yemin metninde şu ifadeler yer alıyor:Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.