Yeni Bakanlar TBMM'de yemin ediyor!
Türkiye Yüzyılı'nın Kabinesinde yer alan Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. İlk yemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar yemin sonrası görevlerine resmen başlamış oldu.
Türkiye 2023 seçimlerini tam bir demokrasi örneği ile tamamladı. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerini de kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'ndaki icraatleri hayata geçirecek Bakanlar Kurulu'nu zaman kaybetmeden kurdu.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz dönemdeki Kabineden yalnızca Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'a yeni Kabinede de yer verdi. Kabinede yer alan isimler hafta sonu ve hafta başı görevlerini önceki dönemin Kabine üyelerinden devraldı. Bakan olan isimler bugün TBMM'de yemin ederek görevlerine resmen başladı.
İLK YEMİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Cevdet Yılmaz'a şans verdi. Yılmaz, TBMM'deki yemin töreninde ilk yemin eden Kabine üyesi oldu. Erdoğan, bu Kabinede de 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile devam etme kararı almıştı.
YENİ BAKANLAR KURULU'NDA KİMLER VAR?
Türkiye Yüzyılı'nın Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdulkadir Uraloğlu
YEMİN METNİ
TBMM'de göreve başlamak için Bakanların okuduğu yemin metninde şu ifadeler yer alıyor:
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
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