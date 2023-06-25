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Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Adana’da bir koyunu sokak ortasında darbedip, bayıltan Hasan A. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Kasap olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, “Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı. Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken yorulsun diye itip kaktım” dediği öğrenildi. Hasan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekleme: 25.06.2023 - 10:41 Güncelleme: 25.06.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma
Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Haziran'da bir kişi, sürükleyerek götürmeye çalıştığı koyunu bayılana kadar darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, mahallede 200'den fazla kişi ile görüşerek şüphelinin kasaplık yapan Hasan A. olduğunu tespit etti.

KOYUN KESERKEN YAKALANDI
Polis, şüpheliyi Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bir koyunu kestiği sırada yakaladı. 'Hayvana işkence ve eziyet' suçundan gözaltına alınan Hasan A., emniyete götürüldü. İfadesinde, 'Birinin adaklık koyunuydu. Ücret karşılığı kesecektim. Tam kesecekken koyun elimden kaçtı.

Peşinden koştum. Bir süre kovaladıktan sonra yakaladım. Geri götürürken 'yorulsun' diye itip kaktım' dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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