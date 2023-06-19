Ankara'da sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu

Ankaralılar son günlerde sel faciasıyla mücadele ediyor...Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağışlar Ankara'yı etkisi altına aldı.Ara ara yağışların ardından oluşan sel suları Ankaralıyı canından bezdirdi.Yağışların ardından onlarca vatandaş yolda kaldı.Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili olmasıyla Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu.Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı.2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, 'Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi.' dedi.