MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi" açıklamasında bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadelesini aralıksız sürdüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.