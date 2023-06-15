Bakan Fidan'dan Azerbaycan paylaşımı: Tek millet iki devletiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı.
Fidan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz." ifadelerini kullandı.
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