Bakan Fidan'dan Azerbaycan paylaşımı: Tek millet iki devletiz

Fidan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz." ifadelerini kullandı.