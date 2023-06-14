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Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi

Ödül gecesinde depremzedelere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle eleştirilerin odağında olan Eda Ece'ye bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun." dedi.

Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi
Ekleme: 14.06.2023 - 13:29 Güncelleme: 14.06.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi
Oyuncu Eda Ece'ye tepki yağıyor...

Dün akşam katıldığı ödül töreninde sahneye çıkan Ece, burada propaganda yaptı.

Açıklamalarında depremzedeleri siyasete alet ederek hedef alan Ece, seçim hezimetini sindiremediğini gözler önüne serdi.

Hamza Dağ'dan sert açıklama
Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Eda Ece'nin ismini vermeden tepki gösteren Dağ, sert ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım...

'Milleti satılık görmektir'
Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

“Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir.

'Zehir saçan dilinizi milletimizden uzak tutun'
“Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların “Oyunculuğudur”.

Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez.
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