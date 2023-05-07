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MSB: Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 7.05.2023 - 14:31 Güncelleme: 7.05.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
MSB: Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girdiği belirtilerek, şöyle denildi:

'Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Ele geçirilenler şöyle; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet USB harici bellek, 4 adet hafıza kartı, 1 adet ses kayıt cihazı.'
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