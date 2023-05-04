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İzmirliler TCG Anadolu'ya akın etti

İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir ve çevre illerden gelen vatandaşlar, TCG Anadolu’yu görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekleme: 4.05.2023 - 14:04 Güncelleme: 4.05.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
İzmirliler TCG Anadolu'ya akın etti
Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırılabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, dün sabah 06.40'da İzmir'e ulaştı. Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesini, 4 LCM mekanize çıkarma aracının bulunduğu havuz güvertesini ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesini ziyaret etti. Uçuş güvertesinde, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma ilgi çekti. İzmir ve çevre illerden gelen vatandaşlar TCG Anadolu'yu yakından görebilmek için Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
İzmir'de kalış süresi henüz netlik kazanmayan geminin, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

KUYRUKLARDA BEKLEDİLER
Aliağa'dan TCG Anadolu'yu ziyaret etmeye gelen vatandaşlardan Fatma Çelik, "Çok merak ediyorduk. Ailece TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için geldik. Çok heyecanlıyız. Gemiyi görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Ziyaret için kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Nuh Mehmet Okur, "Bu, Türkiye'nin 21 yılda geldiği en güzel noktayı gösteren kanıttır. Bununla gurur duymak, iftihar etmek lazım. Bu siyaset üstü bir mesele. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Türk kanı taşıyan herkesin gururla gelip ziyaret etmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Belçika'dan Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Özcan İzam, "İzmir'e tatile geldik ve gemimizin İzmir'de olduğu haberini aldık. Ailece gelip görmek istedik. Milli bir gurur. Allah'a şükür gemimiz var. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Edip Şakip Göker da "Halkımız 10 saat bile olsa bekler. Çünkü vatan sevgisi var" dedi.

'GÖZYAŞLARIMI ZOR TUTUYORUM'
İş arkadaşlarıyla birlikte gemiyi gezmek için geldiğini söyleyen Burak Özatan, "Gurur duyduk. Harika bir gemi olmuş. Giriş katında tankları gördük. Uçuş güvertesine çıktık. İnanılmaz yoğun bir ilgi var. İnsanlar buraya girmek için çok fazla sıra bekliyorlar. Buna değiyor. Gerçekten gurur duyulacak bir tablo" ifadelerini kullandı.
Gemiyi gezen vatandaşlardan Sadiye Küçükyılmaz, "Çok güzel. Çok gururlandık. Hamdolsun Türkiye'miz böyle bir gemiye sahip oldu" dedi.
Küçükyılmaz'ın eşi Ezrail Küçükyılmaz da "Bizim aslanlarımıza, askerlerimize hiçbir şey olmasın. Ben gözlerimin yaşını zor tutuyorum. Böyle bir şey görülmedi" diye konuştu.
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