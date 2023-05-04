İstanbul'a yağmur yağışı trafiğe sebep oldu

İstanbul'un kronikleşen sorunu haline gelen trafik megakent denilince ilk akla gelenler arasında.Çözülmeyen sorun haline gelen İstanbul trafiği sürücüleri canından bezdirdi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabah saatlerinde mesai ve okula yetişme telaşı ile birleşti.Yağmur yağışı ardından kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine gör verilerine göre saat 8.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.Megakentin bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şehir içi trafikte yoğunluk meydana geldi. Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.Sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşatı.