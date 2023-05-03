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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi

Cudi Gabar’da tarihin en büyük petrol rezervinin keşfedildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek “Her engeli aşacağız, bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi
Ekleme: 3.05.2023 - 09:38 Güncelleme: 3.05.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Sevgili gençler; dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Peki, bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım…

Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor. Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın “Petrol Fırtınası” adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır.

Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz. Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış…

Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.

Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız.”
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