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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
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%47,8624.614.448 Oy
Süper Lig'de 36'ncı haftanın hakemleri
Merkez Hakem Kurulu, ligin kaderinin belirleneceği haftanın hakemlerini açıkladı.
Süper Lig'de 36'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü maçında, Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta, Zorbay Küçük görev alacak.
İşte haftanın hakemleri:
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan
Galatasaray'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Ankaragücü maçında, Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor ile karşılaşacağı maçta, Zorbay Küçük görev alacak.
İşte haftanın hakemleri:
Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan
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