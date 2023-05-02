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Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan sınıfta kalmayacağını belirterek, "YKS'ye rahatça hazırlanmaları için devamsızlıktan muaf olacaklar." dedi.

Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
Ekleme: 2.05.2023 - 12:36 Güncelleme: 2.05.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık affı geldiğini söyleyen Bakan Özer, 'YKS'ye rahatça hazırlanmaları için devamsızlıktan muaf olacaklar.' diye konuştu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

'ÇOCUKLARIMIZIN TRAVMAYI ATLATMASI İÇİN TÜM ÇABAYI SARF ETTİK'

'Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatması için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

'16 HAZİRAN'DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ'

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.

Öğretmenlerimiz Yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız. Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.

Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.

12. SINIF ÖĞRENCİLERİ DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMAYACAK

Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız.

Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok.

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.'
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