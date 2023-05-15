CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,53
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,81
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
|MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
|SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybederek 4.643,64 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,97 puan değer kaybederek 4.643,64'e indi. Toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 9,17 ve holding endeksi yüzde 5,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,56 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 azalışla 4.489,58 puandan başlarken, değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.
Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.
Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Bankacılık endeksi yüzde 9,17 ve holding endeksi yüzde 5,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,56 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 azalışla 4.489,58 puandan başlarken, değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.
Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.
Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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