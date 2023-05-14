CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gitti
CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saatler öncesinden partisinin genel merkezine geçti.
Türkiye'de heyecan dorukta.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.
Saatler sonra milyonlarca vatandaşın beklediği seçim sonuçları açıklanacak.
Oy sonrası açıklamalar kısa tutuldu
Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullarda devam eden oy verme işleminde, parti liderleri de dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı adayları da oy kullanmalarının ardından oy sürecini engellememek adına kısa süre konuştu.
Seçimi genel merkezde takip edecek
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da oy kullandıktan bir süre sonra partisinin genel merkezine doğru yola çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun sonuçları burada takip edeceği öğrenildi.
Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken, "Her şey çok güzel olacak." dedi.
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