Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gitti

Türkiye'de heyecan dorukta.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.Saatler sonra milyonlarca vatandaşın beklediği seçim sonuçları açıklanacak.Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullarda devam eden oy verme işleminde, parti liderleri de dikkat çekti.Cumhurbaşkanı adayları da oy kullanmalarının ardından oy sürecini engellememek adına kısa süre konuştu.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da oy kullandıktan bir süre sonra partisinin genel merkezine doğru yola çıktı.Kılıçdaroğlu'nun sonuçları burada takip edeceği öğrenildi.Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken, "Her şey çok güzel olacak." dedi.