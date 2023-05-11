Sivas'taki müstakil ev alevlere teslim oldu
Evin odunluk kısmındaki elektrik kontağından çıkan yangında alevler giderek yükseldi. Ekipler yangına müdahale ederken ev kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta panik anları yaşandı.
Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Y.'ye ait tek katlı ev alevlere teslim oldu.
Müstakil evin odunluğunda gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ev küle döndü
Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Y.'ye ait tek katlı ev alevlere teslim oldu.
Müstakil evin odunluğunda gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ev küle döndü
Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
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