Sivas'taki müstakil ev alevlere teslim oldu

Sivas'ta panik anları yaşandı.Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Y.'ye ait tek katlı ev alevlere teslim oldu.Müstakil evin odunluğunda gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.