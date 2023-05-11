Muharrem İnce 14.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün saat 14.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.
Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada 'Cumhurbaşkanı adayımız ve Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce, bugün saat 14:00'de Parti Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenleyecektir.' denildi.
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