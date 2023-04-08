Muğla'da kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

Türkiye'de vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler her türlü önlemi almaya devam ediyor.Yapılan denetimlerle binlerce vatandaşın hayatı kurtarıldı. Özellikle eğlence merkezlerine satılan kaçak alkollere geçit verilmiyor.Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilbağcılar Mahallesi'nde ikamet eden B.G., F.E. ve H.G. isimli şahısların ikametlerinde sahte-kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi aldı.Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi. Evlerde Yapılan aramada çeşitli miktarlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.3 kişi gözaltına alındıEkipler tarafından gözaltına alınan B.G., F.E. ve H.G. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.