Antalya'da 261 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 140 bin adet boş makaron ve 261 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A. ve S.K. isimli şahısların Kepez ilçesinde kiraladıkları evlerde sigara dolumu yaparak piyasaya süreceklerini tespit etti. Söz konusu adreslere yapılan baskında 4 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü, 1 adet dijital terazi, 68 kilogram kaçak tütün, 140 bin adet boş makaron, 261 bin 600 adet tütün doldurulmuş makaron, 30 bin adet sigara paketleme ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.