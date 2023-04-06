İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41'e dayandı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını artırdı.İSKİ'de yer alan verilere göre, 24 Mart'ta yüzde 37,06 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,82 olarak ölçüldü.