İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41'e dayandı
İstanbul'da devam eden yağmurlardan sonra barajların doluluk oranı yüzde 40,82'ye yükseldi.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını artırdı.
İSKİ'de yer alan verilere göre, 24 Mart'ta yüzde 37,06 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,82 olarak ölçüldü.
İSKİ'de yer alan verilere göre, 24 Mart'ta yüzde 37,06 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,82 olarak ölçüldü.
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