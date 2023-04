Acun Ilıcalı’dan işitme engelli çocuklara büyük destek

Acunmedya'nın 'Help Steps' uygulaması üzerinden yürüttüğü 'Sessizliğime Kulak Ver' projesi kapsamında eğitim gören çocuklar Acunmedya ofisini ziyaret ederek çalışanlara bir araya geldiler. Çocuklar, proje kapsamında 400 milyon adımı aşmalarına destek olan çalışanlarla keyifli aktiviteler yaparak eğlenceli dakikalar geçirdiler.Cep telefonlarıyla 'Help Steps' uygulamasını ücretsiz olarak indiren herkesin dahil olabileceği projede kullanıcılar her günün sonunda o gün attıkları adımları 'Çocuk Eğitim Derneği' (ÇED) için biriktiriliyor. Atacağınız her adım 'Çocuk Eğitim Derneği'ndeki (ÇED) 0-6 yaş işitme engelli çocukların eğitimine destek oluyor.Öte yandan 'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ' filmi, deprem bölgesindeki depremzede çocuklarla buluşmaya devam ediyor.Kral Şakir'in sinemalara gelen yeni filmi Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İslahiye ve Nurdağı'nın ardından Gaziantep Merkez'deki depremzede çocuklarla buluştu. Film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir ve Fil Necati'nin maskotları depremzede çocuklar için gösteri yaparak kurulan platformda çocukları eğlendirdi.Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde 'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!' filmi; Malatya ve İskenderun'da yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak. 'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! ' sinema sektörüne katkıda bulunmak, tüm kitlelere ulaşabilmek ve kaçıranlar için şimdi sinemalarda!