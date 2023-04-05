PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor.'' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, 'Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir.' dedi. Karayılan, terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi.Yayınladığı videoda açıklamalarda bulunan PKK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından masanın gücünün daha da arttığını savunarak, ''Böyle bir hükümetin hemen yıkılması gerekirken, bir daha halkın karşısına çıkmaması gerekirken ya şimdi halkın karşısına çıkıyor. Bilmem evlere yapacağım. Bu yönüyle gerçekten muhalefetin, muhalif güçlerin hesap sorması gerekiyor. Sadece bu depremin bu iktidarı götürmesi gerekiyor. Nasıl oluyor yani? Türkiye insanı bu kadar anlamaz mı? Bunları görmeyecek kadar gözü kör mü?'' dedi.Seçimlerde ortak hareket edilmesi gerektiğini savunan elebaşı Karasu şöyle devam etti:''Bu seçim önemli tabi. İttifaka karşı mücadeleyi ifade ediyor. İttifak iktidarı varsa bir ülkede, orada mücadele en geniş yelpazede olur. İttifaka karşı mücadelede ‘şunun doğru böyle, bunun doğrusu böyle, bunun düşüncesi böyle' denmez yani. Bu yönüyle en geniş yelpazede tabii ki mücadeleni götürülmesi gerekiyor. Bunu tabii ki emek ve özgürlük hareketi için söylemiyorum. Emek ve özgürlük hareketi zaten bir arada olması gereken, her zaman ortak davranılması gereken güçlerdir. Çok farklı kesimler ortak hareket diyor. Ya da ortak paylaşım içinde ortak tutum içinde derken bu gerçeği görmek gerekiyor. İttifakın mı var? Medya savunma alanlarına saldırılması. Rojava saldırılması zaten daha net açık bir düşmanlıktır. Ama demokrasi güçlerine yaptıkları ortada. Bu yönüyle tabii ki ortak hareket edecekler. Bu bakımdan tarihi bir seçim. ''CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan sloganlardan biri de de 'Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı' oldu. Kılıçdaroğlu'na oy istenen bu söylem, siyasi partilerin yanı sıra terör örgütü sempatizanları tarafından da kullanılıyor. Bu söylemi afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrısı yaptı.''Yedili Masa bu iktidarı yıkarak demokratikleşmenin önünü açacak''AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK elebaşı Mustafa Karasu, muhalefete seslenerek 'Ortak hareket etmeliyiz' dedi. Karasu şunları söyledi:''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor. Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani. Önemli olan en fazla olmalı, meclise de en fazla temsili sağlayacak yöntemi gerçekten uygulamak gerekiyor. Herkes söylüyor bu seçim hiçbir seçime benzemez. Bu seçim o seçim değil. Böyle deniyor. O zaman gerçekten daha mantıklı bir yaklaşımla, tutumla diyelim en fazla seçilecek yöntemi bulmak gerekiyor. Gerçekten en güçlü nasıl çıkacaklarsa çünkü kendileri söylüyor, anlatıyorlar işte mecliste de sayının çok olmasının önemi var. Hatta deniyor ikinci tura kalırsa daha da önemli hale gelecek deniyor. O zaman herkesin buna göre daha sağduyulu yaklaşması gerekiyor.''