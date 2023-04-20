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AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Provokasyonlara karşı bütün milletimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bütün partilerin bu saldırılara karşı ortak bir tavır olmaları gerekiyor. Saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi var." dedi.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Ekleme: 20.04.2023 - 17:04 Güncelleme: 20.04.2023 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Adana'daki olay, saat 16.00 sıralarında yaşandı. AK Parti Çukurova ilçe binası önüne gelen silahlı kişi, parti binasına ateş açtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırıının ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "İlçe binamıza 1 kişi tarafından 12 el ateş edildiği bilgisini aldık.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tüm teşkilatımıza, partimize geçmiş olsun" dedi. Saldırı sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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